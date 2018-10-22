Делегация Манчестер Сити взяла курс в Украину на игру с донецким Шахтером в Лиге чемпионов.

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко во время полета горожан в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера рассказал клубным журналистам, куда летит команда.

— Мы летим в лучшую страну мира! – сказал Зинченко, позируя с украинским паспортом.

Zinchenko: “We R going to the best country in the world”! pic.twitter.com/WOZQi9DVnV — Maria Turner (@myuriste) October 22, 2018

Отметим, что украинец попал в заявку на матч, но сыграет ли- зависит от решения наставника команды Пепа Гвардиолы. Всего в заявке горожан 21 футболист.

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Напомним, УЕФА дисквалифицировал российский клуб из еврокубков.

Фото: zinchenko_96.