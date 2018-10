Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко во время полета горожан в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера рассказал клубным журналистам, куда летит команда.

Zinchenko: “We R going to the best country in the world”! pic.twitter.com/WOZQi9DVnV

— Maria Turner (@myuriste) October 22, 2018