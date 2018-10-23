Шахтер на стадионе ОСК Металлист сыграет против Манчестер Сити в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.
Шахтер во вторник, 23 октября, проведет матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки дома на стадионе ОСК Металлист сыграют против английского Манчестер Сити.
По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 7.60. Успех горожан оценивают в 1.37. Ничейный результат встречи – 5.80.
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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 22:00.
Фото: FC Shakhtar.
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