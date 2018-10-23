Экс-игрок и тренер донецкого Шахтера Михаил Соколовский поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити.

Экс-футболист донецкого Шахтера Михаил Соколовский поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки сыграют дома с английским Манчестер Сити.

— На поединок с одной из лучших команд мира мотивация должна быть самая высокая. Плохо только, что предстоящий матч с Манчестер Сити нельзя сравнить с прошлогодним противостоянием с этим же коллективом, ведь тогда у подопечных Гвардиолы не было турнирной мотивации, – сказал Соколовский.

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Также специалист уверен, что Тайсон – это огромная потеря для команды Фонсеки.

— Конечно, потеря Тайсона огромная для Шахтера. В последнее время он стал настоящим лидером команды, незаменимым игроком. На пару с Исмаили, Тайсон разгоняет скоростные атаки, которые отмечаются результативностью. Надеюсь, что Исмаили все-таки примет участие в игре с Манчестер Сити. И Марлос тоже, – добавил Соколовский.

А вот хоть Шахтер и считают аутсайдером поединка, горняки все же попытаются навязать свою игру.

— Очевидно, что Шахтер будет пытаться навязать свою игру англичанам, будет пытаться ограничивать соперника в свободном пространстве, играть компактно. И конечно, попробовать победить, – подытожил футболист.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити.

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