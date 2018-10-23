PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Топ-5 голов 9-го тура испанской Примеры/

Топ-5 голов 9-го тура испанской Примеры

Факты ICTV представляют вашему вниманию пятерку лучших голов 9-го тура испанской Примеры.

Представляем вашему вниманию пятерку лучших голов прошлого уикенда в испанском чемпионате по футболу.

Читайте: Лунин попал в символическую сборную Ла Лиги

В топ-5 вошли гола защитника Тоньо Гарсиа с Леванте, форварда Лео Суареса с Вальядолида, нападающего Джейсона с Леванте, полузащитника Эвера Банега Севильи и форварда Рауля де Томаса с Райо Вальекано.

Напомним, в матче 6-го тура Примеры Севилья разгромила Реал за 39 минут.

ФотоMohamed Ahmed Soliman|Dreamstime.com.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Можем все: Ибрагимович вышел на лед во время матча НХЛ
Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма
Юношеская сборная Украины разгромила Словакию и пробилась в элит-раунд Евро-2019
Лучшая команда мира! Ибрагимович осуществил мечту спасенных из пещеры детей
Роналду похвастался дублем сына за Ювентус
Игрока Динамо Алибекова удалили за шнуровку бутс
Хто не скаче, той москаль! признали экстремистским лозунгом
Самая жуткая форма в истории футбола
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка