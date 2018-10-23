Криштиану Роналду впервые дал публичный комментарий после обвинения в изнасиловании.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в интервью изданию Football Italia впервые публично прокомментировал дело с обвинением в изнасиловании.

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Роналду заявил, что он “счастливый человек” и что он “наслаждается футболом и жизнью”, а остальные для него не имеет значения.

— Я счастлив, счастлив. Я здесь не для того, чтобы вам врать, я уверен в работе моих юристов. Я весело провожу время в футболе, наслаждаюсь жизнью, и у меня есть люди, которых все это беспокоит. Правда всегда раскрывается, – сказал Криштиану.

Напомним, что 29 сентября в издании Der Spiegel вышел большой материал, в котором Майорги рассказала, что Роналду пригласил ее к себе в пентхаус в Лос-Анджелесе и принудил к анальному сексу, после чего заплатил $375 тыс. за молчание. Роналду все отрицал.

Позже полиция Лос-Анджелеса возобновила расследование по этому вопросу. 4 октября сборная Португалии отстранила Криштиану Роналду от матчей.

Фото: Getty Images.