Прямую трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между Карабахом и Ворсклой покажет телеканал Футбол 1.

В третьем матче группового этапа Лиги Европы УЕФА полтавская Ворскла на выезде сыграет с азербайджанским Карабахом. Матч пройдет 25 октября в городе Баку на стадионе Азерсун Арена.

Начало матча в 19:55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, полтавская Ворскла упустила победу и даже ничью на последних минутах матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против португальского Спортинга.

Фото: FC Vorskla.