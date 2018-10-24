Японка на командном марафоне за 200 метров до финиша сломала ногу, но не сошла с дистанции.

19-летняя студентка из Японии во время командного марафона в Фукуоке сломала ногу.

Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.

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Во время забега она почувствовала боль в ноге, упала на землю, но все же смогла преодолеть 200 метров дистанции, которые ей оставались до финиша. Атлетка стерла колени в кровь, но смогла передать эстафету. После дистанции японка была госпитализирована. В больнице у нее диагностировали перелом.

Позже выяснилось, что команду после падения бегунки дисквалифицировали.

В данной эстафете марафонская дистанция (42 км 195 м) была разделена на шесть отрезков, каждый из которых пробегала одна спортсменка из команды.

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