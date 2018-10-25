PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Карабах - Ворскла: прогноз букмекеров на матч/

Карабах – Ворскла: прогноз букмекеров на матч

Карабах на стадионе Азерсун Арена сыграет против Ворсклы в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы 2018/19.

Ворскла в четверг, 25 октября, проведет матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором полтавчане на выезде на стадионе Азерсун Арена сыграют против азербайджанского Карабаха.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Гурбана Гурбанова. На победу Карабаха принимают ставки с коэффициентом 1.69. Успех полтавчан оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи – 3.65.

Читайте: Ренн - Динамо прогноз букмекеров на матч Где смотреть Карабах - Ворскла Лига Европы: календарь и результаты матчей

Напомним, полтавская Ворскла упустила победу и даже ничью на последних минутах матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против португальского Спортинга.

ФотоFC VorsklaQarabagh FC.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка