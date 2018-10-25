Карабах на стадионе Азерсун Арена сыграет против Ворсклы в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы 2018/19.

Ворскла в четверг, 25 октября, проведет матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором полтавчане на выезде на стадионе Азерсун Арена сыграют против азербайджанского Карабаха.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Гурбана Гурбанова. На победу Карабаха принимают ставки с коэффициентом 1.69. Успех полтавчан оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи – 3.65.

Напомним, полтавская Ворскла упустила победу и даже ничью на последних минутах матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против португальского Спортинга.

Фото: FC Vorskla, Qarabagh FC.