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Ренн – Динамо прогноз букмекеров на матч

Ренн на стадионе Руазон-Парк сыграет против Динамо в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы 2018/19.

Динамо в четверг, 25 октября, проведет матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором бело-синие на выезде на стадионе Руазон-Парк сыграют против французского Ренна.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Сабри Лямуши. На победу Ренна принимают ставки с коэффициентом 2.35. Успех киевлян оценивают в 3.25. Ничейный результат встречи – 3.30.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 22:00.

Фото: Stade Rennais Football Club, FC Dynamo Kyiv.

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