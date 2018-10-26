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Сын Месси на матче Барсы нарисовал отцу логотип Ювентуса

Сын Лионеля Месси Тьяго нарисовал для папы логотип команды-соперника.

За победой Барселоны над Интером (2:0) в Лиге чемпионов Лионель Месси наблюдал с трибун в компании маленького сына.

Тьяго развлекался скетчами на тетрадном листе. Он изобразил подозрительно знакомый черно-белый логотип – неровно выведенные палочки Ювентуса – и, довольный собой, показал отцу.

Лео снисходительно ухмыльнулся.

Читайте: Роналду похвастался дублем сына за Ювентус

Напомним, Лео травмировал руку во время матча 9-го тура Примеры против Севильи. Месси пропустит около шести недель, включая Класико.

Фото: twitter.com/FCBW_A7

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