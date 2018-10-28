PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Украинский боксер Деревянченко проиграл бой за пояс чемпиона мира IBF/

Украинский боксер Деревянченко проиграл бой за пояс чемпиона мира IBF

Украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл американцу Данни Джейкобсу бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

В первом раунде Джейкобс отправил украица в нокдаун. Во второй половине боя Сергей начал боксировать активнее, надеясь отправить соперника в нокаут. Однако американец хорошо защищался и при случае наносил контрудары.

Читайте: Дата и место боя Ломаченко – Педраса — официально

Для Деревянченко это первое поражение в карьере.

Ранее Факты ICTV писали, что популярный портал Max Boxing представил свою версию рейтинга лучших боксеров мира.

Фото: ukrainianboxing

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка