PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Вместе с владельцем Лестера погибла участница Мисс Вселенная/

Вместе с владельцем Лестера погибла участница Мисс Вселенная

Тайская экс-модель Нурсара Сукнамай (Nusara Suknamai) погибла во время крушения вертолета владельца ФК Лестер Вичая Шриваддханапрабхи.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сукнамай была одной из сотрудниц Лестера. В 2005 году она заняла второе место в отборочном туре конкурса Мисс Вселенная среди соотечественниц. Тогда же она стала обладательницей титула Мисс Фотогеничность.

Полиция официально подтвердила гибель всех пятерых, находившихся на борту: миллионера Вичая Шриваддханапрабхи, двух его сотрудников Нурсары Сукнамай и Кавепорна Пунпарэ (Kaveporn Punpare), пилота Эрика Сваффера (Eric Swaffer) и пилота-инструктора и его девушки Изабелы Розы Лечович (Izabela Roza Lechowicz).

Читайте: В Индонезии разбился самолет, на борту было почти 200 человек

Напомним, что вертолет разбился 27 октября сразу после матча Английской премьер-лиги Лестер — Вест Хэм. Свидетели происшествия утверждают, что он по традиции поднялся в воздух прямо с футбольного поля. Через несколько мгновений по неустановленной причине пилот потерял контроль над управлением, вертолет начал бесконтрольно вращаться в воздухе и упал на автомобильную парковку.

ФОТО: @zara_nusara/instagram

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

За миг до смерти: последний снимок пассажиров из салона Boeing 737 Lion Air
В Индонезии упал самолет: главное о катастрофе Boeing 737
Владелец ФК Лестер Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета
В Индонезии разбился самолет, на борту было почти 200 человек
Разбился вертолет владельца ФК Лестер
Катастрофа Су-27: стало известно имя погибшего американского пилота
Су-27
Найден черный ящик истребителя Су-27
Катастрофа Су-27: правоохранители назвали причины
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка