Тайская экс-модель Нурсара Сукнамай (Nusara Suknamai) погибла во время крушения вертолета владельца ФК Лестер Вичая Шриваддханапрабхи.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сукнамай была одной из сотрудниц Лестера. В 2005 году она заняла второе место в отборочном туре конкурса Мисс Вселенная среди соотечественниц. Тогда же она стала обладательницей титула Мисс Фотогеничность.

Полиция официально подтвердила гибель всех пятерых, находившихся на борту: миллионера Вичая Шриваддханапрабхи, двух его сотрудников Нурсары Сукнамай и Кавепорна Пунпарэ (Kaveporn Punpare), пилота Эрика Сваффера (Eric Swaffer) и пилота-инструктора и его девушки Изабелы Розы Лечович (Izabela Roza Lechowicz).

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Напомним, что вертолет разбился 27 октября сразу после матча Английской премьер-лиги Лестер — Вест Хэм. Свидетели происшествия утверждают, что он по традиции поднялся в воздух прямо с футбольного поля. Через несколько мгновений по неустановленной причине пилот потерял контроль над управлением, вертолет начал бесконтрольно вращаться в воздухе и упал на автомобильную парковку.

ФОТО: @zara_nusara/instagram