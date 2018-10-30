Российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до белья во время показательного номера на этапе Гран-при Skate Canada.

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на Skate Canada в 2018 году, устроив стриптиз в ходе выступления.

В рамках показательной программы Туктамышева исполнила номер под песню Бритни Спирс Toxic в образе стюардессы.

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Фигуристка сняла верхнюю часть костюма и осталась в одном бюстгальтере.

Напомним, Елизавета Туктамышева одержала победу в одиночном катании на втором этапе Гран-при в канадском Лавале, набрав по итогам короткой и произвольной программ 203,32 балла. Второе место заняла японка Мако Ямасита, третьей стала другая представительница России Евгения Медведева.

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Фото: liza_tuktik.