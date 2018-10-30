PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Фигуристка устроила стриптиз после победы на Гран-при Канады/

Фигуристка устроила стриптиз после победы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до белья во время показательного номера на этапе Гран-при Skate Canada.

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на Skate Canada в 2018 году, устроив стриптиз в ходе выступления.

В рамках показательной программы Туктамышева исполнила номер под песню Бритни Спирс Toxic в образе стюардессы.

Смотрите: Зажигательный танец в бикини от жены боксера Шелестюка

Фигуристка сняла верхнюю часть костюма и осталась в одном бюстгальтере.

Напомним, Елизавета Туктамышева одержала победу в одиночном катании на втором этапе Гран-при в канадском Лавале, набрав по итогам короткой и произвольной программ 203,32 балла. Второе место заняла японка Мако Ямасита, третьей стала другая представительница России Евгения Медведева.

Ранее теннисистка Мария Шарапова ошеломила откровенным фото в Instagram.

Фотоliza_tuktik.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Владимир Кличко показал свою новую девушку
Мокрая и загорелая: Шарапова в черном бикини поразила фигурой
Легкоатлетка Юлия Левченко приручила опасную рептилию
Могла стать моделью: что постит в Instagram 17-летняя чемпионка мира Дарья Белодед
Свитолина в откровенном купальнике у бассейна шокировала фанатов
Super bella! Легкоатлетка с внешностью модели покоряет Instagram
В брызгах моря: Свитолина ошеломила поклонников фото в бикини
Зажигательный танец в бикини от жены боксера Шелестюка
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка