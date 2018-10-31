Киевское Динамо одержало волевую победу в матче 1/8 финала Кубка Украины над соперником из Второй лиги — ФК Минай.

Киевское Динамо в пригороде Ужгорода в селе Минай встречалось с одноименной командой ФК Минай в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

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После первого тайма Минай сенсационно вел в счете — 1:0. На 21-й минуте хозяева организовали контратаку, выведя Гегедоша на ударную позицию, и тот переиграл голкипера Динамо Бущана.

Во втором тайме подопечные Хацкевича смогли исправить ситуацию и избежать позора. Дважды в воротах Миная расписался Шапаренко, еще один гол на счету Гармаша.

В результате киевляне одержали волевую победу и вышли в четвертьфинал Кубка.

Напомним, Динамо одержало трудную победу над Ренном в Лиге Европы.

Фото: FC Dynamo Kyiv‏.