Полузащитник Реала Сосьедад Лука Сангальи перенес инсульт и был госпитализирован в местную клинику.
Хавбек Реала Сосьедад Лука Сангальи выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Утром 31 октября 23-летний футболист перенес легкую форму инсульта и был немедленно доставлен в больницу.
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В настоящее время он находится под наблюдением врачей. В ближайшее время клуб сообщит о его состоянии.
В нынешнем сезоне Сангальи принял участие в шести матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Реал Сосьедад после 10 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.
Напомним, болельщики мадридского Реала недовольны тем, что происходит в клубе и обвиняют в этом капитана Серхио Рамоса.
Фото: luca23sangalli.