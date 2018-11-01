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23-летнего хавбека Реала госпитализировали из-за инсульта

Полузащитник Реала Сосьедад Лука Сангальи перенес инсульт и был госпитализирован в местную клинику.

Хавбек Реала Сосьедад Лука Сангальи выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Утром 31 октября 23-летний футболист перенес легкую форму инсульта и был немедленно доставлен в больницу.

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В настоящее время он находится под наблюдением врачей. В ближайшее время клуб сообщит о его состоянии.

В нынешнем сезоне Сангальи принял участие в шести матчах испанской Примеры, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Реал Сосьедад после 10 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.

Напомним, болельщики мадридского Реала недовольны тем, что происходит в клубе и обвиняют в этом капитана Серхио Рамоса.

Фотоluca23sangalli.

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