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Барселона на последних минутах дожала команду из Сегунды Б

Барселона минимально обыграла Культураль Леонеса в первом матче 1/16 финала Кубка Испании.

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании клуб Культураль Леонеса принимал каталонскую Барселону. Встреча состоялась на стадионе Мунисипал Рейно де Леон в Леоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол в матче был забит на 91-й минуте – его автором стал французский защитник Клеман Лангле, который вышел на замену в середине второго тайма.

На 94-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Серхио Маркос.

Ответный матч Барселоны и Культураль Леонеса состоится 5 декабря в столице Каталонии на стадионе Камп Ноу.

К слову, блаугранас являются действующими обладателями трофея.

Напомним, Лунин пропустил два гола в дебютном матче за Леганес.

Фото: Miguel Riiz/FCB.

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