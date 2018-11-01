Барселона минимально обыграла Культураль Леонеса в первом матче 1/16 финала Кубка Испании.
В первом матче 1/16 финала Кубка Испании клуб Культураль Леонеса принимал каталонскую Барселону. Встреча состоялась на стадионе Мунисипал Рейно де Леон в Леоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол в матче был забит на 91-й минуте – его автором стал французский защитник Клеман Лангле, который вышел на замену в середине второго тайма.
На 94-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Серхио Маркос.
Ответный матч Барселоны и Культураль Леонеса состоится 5 декабря в столице Каталонии на стадионе Камп Ноу.
К слову, блаугранас являются действующими обладателями трофея.
Напомним, Лунин пропустил два гола в дебютном матче за Леганес.
Фото: Miguel Riiz/FCB.