Бразильский форвард клуба Шаньдун Лунэн Тарделли дисквалифицирован на один матч за неподобающее поведение во время исполнения гимна Китая перед игрой Шанхай СИПГ.

Бразильского форварда китайского Шаньдун Лунэн Диего Тарделли дисквалифицировали на один матч чемпионата Китая.

Об этом сообщает издание Titan Sports Plus в Twitter.

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Бразилец был наказан за то, что опустил голову и почесал лицо во время исполнения гимна Китая.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to ‘undignified behavior’ during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP — Titan Sports Plus (@titan_plus) 31 октября 2018 г.

Китайская федерация футбола отдельно рассмотрела этот эпизод с Тарделли, который является основным форвардом клуба, и осудила его поведение, как “недостойное”.

В нынешнем сезоне китайского первенства Тарделли принял участие в 24 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал семь голевых передач.

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Фото: CBF Futebol.