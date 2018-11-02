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Футболист почесался во время гимна Китая и был дисквалифицирован

Бразильский форвард клуба Шаньдун Лунэн Тарделли дисквалифицирован на один матч за неподобающее поведение во время исполнения гимна Китая перед игрой Шанхай СИПГ.

Бразильского форварда китайского Шаньдун Лунэн Диего Тарделли дисквалифицировали на один матч чемпионата Китая.

Об этом сообщает издание Titan Sports Plus в Twitter.

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Бразилец был наказан за то, что опустил голову и почесал лицо во время исполнения гимна Китая.

Китайская федерация футбола отдельно рассмотрела этот эпизод с Тарделли, который является основным форвардом клуба, и осудила его поведение, как “недостойное”.

В нынешнем сезоне китайского первенства Тарделли принял участие в 24 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал семь голевых передач.

Кстати, знаменитую кричалку футбольных болельщиков: — Хто не скаче, той москаль! признали экстремистской в Беларуси.

Фото.

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