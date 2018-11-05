PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Пара в Аргентине назвали сына в честь футбольного клуба/

Пара в Аргентине назвали сына в честь футбольного клуба

Семейная пара из Аргентины назвала своего новорожденного сына в честь аргентинского гранда.

Аргентинская пара решила назвать своего новорожденного сына в честь футбольного клуба Ривер Плейт.

Об этом сообщает издание TyC Sports.

Анна София Плейт и ее муж Нахуэль Эдуардо Бехарано стали родителями 16 октября. Пара долго не могла подобрать имя для своего сына и в конце концов остановилась на имени Агустин Энцо Ривер Плейт Бехерано.

Читайте: 10-летний Супермен побил 23-летний рекорд Майкла Фелпса

Такое сочетание получилось от комбинации фамилий отца и матери.

¿Fanáticos nosotros? ¡Le pusieron River Plate a su hijo!

Фото: tycsports.com

Источник отмечает, что это не первый случай в Аргентине, когда родители называют свое потомство в честь любимых клубов. Ранее в подиьнои практики прибегали фанаты Бока Хуниорс, Индепендьенте, сан Лоренсо и Расинг.

К слову, Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории сойдутся в финале Кубка Либертадорес 2018.

Фото: Michal Bar Haim on Unsplash.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ватный Леша! Ультрас Шахтера жестко встретили экс-футболиста горняков
Не на жизнь, а на смерть: в финале Кубка Либертадорес сойдутся Бока Хуниорс и Ривер Плейт
Фанаты Реала назвали главного врага клуба и будут его освистывать
На надувном единороге! Фанаты хотят видеть игроков сборной Англии на банкнотах
Хто не скаче, той москаль! признали экстремистским лозунгом
Челси отправит фанатов-расистов в концлагерь Освенцим
Споткнулся и упал: мужчина застрял головой между поездом и платформой
Ультрас Динамо подрались с чешскими фанатами
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка