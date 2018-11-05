Семейная пара из Аргентины назвала своего новорожденного сына в честь аргентинского гранда.
Аргентинская пара решила назвать своего новорожденного сына в честь футбольного клуба Ривер Плейт.
Об этом сообщает издание TyC Sports.
Анна София Плейт и ее муж Нахуэль Эдуардо Бехарано стали родителями 16 октября. Пара долго не могла подобрать имя для своего сына и в конце концов остановилась на имени Агустин Энцо Ривер Плейт Бехерано.
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Такое сочетание получилось от комбинации фамилий отца и матери.
Источник отмечает, что это не первый случай в Аргентине, когда родители называют свое потомство в честь любимых клубов. Ранее в подиьнои практики прибегали фанаты Бока Хуниорс, Индепендьенте, сан Лоренсо и Расинг.
К слову, Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории сойдутся в финале Кубка Либертадорес 2018.
Фото: Michal Bar Haim on Unsplash.