Семейная пара из Аргентины назвала своего новорожденного сына в честь аргентинского гранда.

Аргентинская пара решила назвать своего новорожденного сына в честь футбольного клуба Ривер Плейт.

Об этом сообщает издание TyC Sports.

Анна София Плейт и ее муж Нахуэль Эдуардо Бехарано стали родителями 16 октября. Пара долго не могла подобрать имя для своего сына и в конце концов остановилась на имени Агустин Энцо Ривер Плейт Бехерано.

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Такое сочетание получилось от комбинации фамилий отца и матери.

Источник отмечает, что это не первый случай в Аргентине, когда родители называют свое потомство в честь любимых клубов. Ранее в подиьнои практики прибегали фанаты Бока Хуниорс, Индепендьенте, сан Лоренсо и Расинг.

К слову, Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории сойдутся в финале Кубка Либертадорес 2018.

Фото: Michal Bar Haim on Unsplash.