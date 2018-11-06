Аргентинский боксер Марио Мело умер во время конкурса по поеданию круассанов на скорость.

Бывший претендент на титул чемпиона по версии WBA Марио Мело умер во время соревнования по поеданию круассанов на скорость.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в аргентинском городке Панимар вблизи Буэнос-Айреса.

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По информации источника, со ссылкой на испанскую Marca, Мело стало плохо во время поедания третьего круассана. Еда заблокировала дыхательные пути и боксер умер. На момент смерти спортсмену было 56 лет.

Мело был чемпионом Аргентины и Южной Америки по боксу в конце 80-х начале 90-х годов.

В 1990 году аргентинец был претендентом на титул WBA в полутяжелом весе в бою с американцем Майклом Мурером, но уступил в первом же раунде нокаутом.

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Фото: TMZ.