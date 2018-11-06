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Фонсека на игру с Манчестер Сити взял 22 футболиста

Донецкий Шахтер на игру с Манчестер Сити в рамках 4-го тура Лиги чемпионов взял 22 футболиста.

На игру с Манчестер Сити в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер взял 22 футболиста.

Об этом сообщает официальный сайт горняков.

В Англию полетел и до недавнего времени травмированный Марлос, который не получил вызова от Андрея Шевченко на ближайший тренировочный сбор национальной сборной.

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В официальную заявку по правилам турнира смогут попасть лишь 18 футболистов. Окончательное решение тренерский штаб во главе с Фонсекой должен вынести после тренировки на Эмирейтс.

Состав Шахтера

Голкиперы: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Веллингтон Нем, Марлос, Дентиньо, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тайсон;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

За день до матча горняки проведут традиционную открытую тренировку на Сити оф Манчестер.

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Фонсека на игру с Манчестер Сити взял 22 футболиста / 11 фотографий

Напомним, встреча начнется 7 ноября в 22:00. Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Шахтер.

Фото: FC Shakhtar.

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