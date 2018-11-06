Донецкий Шахтер на игру с Манчестер Сити в рамках 4-го тура Лиги чемпионов взял 22 футболиста.
На игру с Манчестер Сити в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер взял 22 футболиста.
Об этом сообщает официальный сайт горняков.
В Англию полетел и до недавнего времени травмированный Марлос, который не получил вызова от Андрея Шевченко на ближайший тренировочный сбор национальной сборной.
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В официальную заявку по правилам турнира смогут попасть лишь 18 футболистов. Окончательное решение тренерский штаб во главе с Фонсекой должен вынести после тренировки на Эмирейтс.
Состав Шахтера
Голкиперы: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;
Защитники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Веллингтон Нем, Марлос, Дентиньо, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тайсон;
Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.
За день до матча горняки проведут традиционную открытую тренировку на Сити оф Манчестер.
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Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Напомним, встреча начнется 7 ноября в 22:00. Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Шахтер.
Фото: FC Shakhtar.