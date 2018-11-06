Манчестер Сити на стадионе Этихад сыграет против Шахтера в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер в среду, 7 ноября, проведет матч в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки на выезде на стадионе Этихад сыграют против английского Манчестер Сити.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.11. Успех горняков оценивают в 21.0 Ничейный результат встречи — 11.0.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Манчестер Сити — Шахтер. Начало в 22:00.

Фото: Manchester City, FC Shakhtar.