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В Киеве закроют три станции метро

Из соображений безопасности три станции метро в Киеве перекроют перед началом футбольного матча на стадионе Олимпийский 8 ноября.

В связи с футбольным матчем, в котором возьмет участие киевское Динамо, три станции столичного метро будут временно закрыты 8 ноября, сообщил Киевский метрополитен.

Cтанции столичного метро временно закроют для входа перед началом игры между киевским Динамо и французким Ренном. Подземка не будет работать один час – с 18.55 до 19.55:

  • станция Олимпийская – будет закрыта на вход и выход;
  • станция Дворец спорта – будет закрыта на выход;
  • станция Площадь Льва Толстого – будет закрыта на вход.

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При этом отмечается, что поезда метро не будут останавливаться в указанное время на станции Олимпийская.

Напомним, в рамках третьего тура Лиги Европы Динамо на выезде одержало победу над французским Ренном.

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