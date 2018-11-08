Из соображений безопасности три станции метро в Киеве перекроют перед началом футбольного матча на стадионе Олимпийский 8 ноября.
В связи с футбольным матчем, в котором возьмет участие киевское Динамо, три станции столичного метро будут временно закрыты 8 ноября, сообщил Киевский метрополитен.
Cтанции столичного метро временно закроют для входа перед началом игры между киевским Динамо и французким Ренном. Подземка не будет работать один час – с 18.55 до 19.55:
- станция Олимпийская – будет закрыта на вход и выход;
- станция Дворец спорта – будет закрыта на выход;
- станция Площадь Льва Толстого – будет закрыта на вход.
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При этом отмечается, что поезда метро не будут останавливаться в указанное время на станции Олимпийская.
Напомним, в рамках третьего тура Лиги Европы Динамо на выезде одержало победу над французским Ренном.