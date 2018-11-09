Смотрите онлайн трансляцию боя между Александром Усиком (15-0, 11 КО) и британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО) на Фактах ICTV, 10 ноября, в 23.30.

Александр Усик и Тони Белью выйдут в ринг 21-тысячной Манчестер Арены 10 ноября. Бой пройдет в первом тяжелом весе. На поединок с британцем Усик выдвинул все свои пояса WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring.

Для британского боксера этот бой — его лебединая песня – или он выйдет из ринга в Манчестере чемпионом, или пойдет боксером, который проиграл бой за пояса.

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Для Усика этот бой может стать последним в тяжелом весе, ведь украинец имеет огромные планы на хэвивейт. Поэтому, Белью это, по сути, первая ступень для того чтобы встретиться с Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, безоговорочным победителем противостояния является украинский боксер. Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1,13. Тогда как успех британца Белью оценивается котировкам 6,50. А ничейный исход встречи — 26,0.