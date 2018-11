В Манчестере состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов перед боем между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком в первом тяжелом весе и британцем Тони Белью.

Наш чемпион оказался немного легче нежели соперник — 89,811 кг против 90,265 кг. Оба бойца уложились в категорию первого тяжелого веса, допускающую вес до 90,718 кг.

Oleksandr Usyk was wearing an #MCFC scarf as he weighed-in earlier for his Cruiserweight world title bout against Tony Bellew at the Manchester Arena tomorrow https://t.co/3WYgHtUmPB pic.twitter.com/5iTSYx03VR

— Chris Slater (@chrisslaterMEN) 9 листопада 2018 р.