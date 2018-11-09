В Манчестере состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов боксеров Александра Усика и Тони Белью.

В Манчестере состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов перед боем между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком в первом тяжелом весе и британцем Тони Белью.

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Наш чемпион оказался немного легче нежели соперник — 89,811 кг против 90,265 кг. Оба бойца уложились в категорию первого тяжелого веса, допускающую вес до 90,718 кг.

Oleksandr Usyk was wearing an #MCFC scarf as he weighed-in earlier for his Cruiserweight world title bout against Tony Bellew at the Manchester Arena tomorrow https://t.co/3WYgHtUmPB pic.twitter.com/5iTSYx03VR — Chris Slater (@chrisslaterMEN) 9 листопада 2018 р.

Интересно, что на дуэль взглядов Усик вышел обмотанный в шарфик английского клуба Манчестер Сити. Очевидно, Александр как фанат Динамо таким образом потролил Шахтер, который уступил Манчестер Сити 6:0 в Лиге чемпионов.

Позже менеджер Усика Александр Красюк заявил, что выход в фанатской розе горожан — это поддержка Александра Зинченко, который является футболистом клуба и другом Усика.

На кону боя будут стоять 5 поясов, которыми сейчас владеет Усик — WBC, IBF, WBO, WBA и The Ring.

Напомним, Усику вручили еще один пояс, который придется защищать.