Новички сборной Украины по футболу Марьян Швед и Виталий Миколенко прошли обряд посвящения в команду.
Новички сборной Украины по футболу Марьян Швед и Виталий Миколенко прошли традиционный обряд посвящения в национальной команде.
Вингер львовских Карпат и защитник киевского Динамо выбрали известную песню Владимира Ивасюка Червона Рута.
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Футболисты спели эту песню в караоке.
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@m.shved35 заспівав Червону руту із Віталієм Миколенком на посвяті в збірники #швед #мизбірна #новини_Карпат
Ранее болельщики неоднократно возмущались, что новоприбывшие футболисты сборной во время посвящения выбирали для выполнения российскую поп-музыку или шансон.
Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября в Лиге наций против сборной Словакии, а 20 ноября в рамках контрольного матча подопечные Шевченко встретятся со сборной Турции.
Ранее стало известно, что матч Украина — Турция не состоится в Днепре.
Фото: FC Karpaty.