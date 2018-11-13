Новички сборной Украины по футболу Марьян Швед и Виталий Миколенко прошли обряд посвящения в команду.

Новички сборной Украины по футболу Марьян Швед и Виталий Миколенко прошли традиционный обряд посвящения в национальной команде.

Вингер львовских Карпат и защитник киевского Динамо выбрали известную песню Владимира Ивасюка Червона Рута.

Читайте: Шевченко объявил состав на матчи против Словакии и Турции

Футболисты спели эту песню в караоке.

Ранее болельщики неоднократно возмущались, что новоприбывшие футболисты сборной во время посвящения выбирали для выполнения российскую поп-музыку или шансон.

Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября в Лиге наций против сборной Словакии, а 20 ноября в рамках контрольного матча подопечные Шевченко встретятся со сборной Турции.

Ранее стало известно, что матч Украина — Турция не состоится в Днепре.

Фото: FC Karpaty.