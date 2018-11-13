Баскетболист московского ЦСКА Джоэль Боломбой получил российское гражданство.

Уроженец Донецка и до недавнего времени украинский баскетболист Джоэль Боломбой получил российское гражданство.

Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщается на официальном сайте БК ЦСКА Москва, за который сейчас выступает центровой.

Отмечается, что в ближайшее время Джоэль завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

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В 2017 году Боломбой попал в расширенный список кандидатов в сборную Украины для подготовки к чемпионату Европы. Однако тренерский штаб Евгения Мурзина оставил Боломбоя вне окончательной заявкой на Евробаскет.

Ранее бывший украинский гимнаст Олег Степко сменил азербайджанское гражданство на российское.

Фото: ЦСКА Москва.