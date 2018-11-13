PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Известный украинский баскетболист стал россиянином/

Известный украинский баскетболист стал россиянином

Баскетболист московского ЦСКА Джоэль Боломбой получил российское гражданство.

Уроженец Донецка и до недавнего времени украинский баскетболист Джоэль Боломбой получил российское гражданство.

Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщается на официальном сайте БК ЦСКА Москва, за который сейчас выступает центровой.

Отмечается, что в ближайшее время Джоэль завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

Смотрите: Баскетболист забросил мяч в кольцо с самолета

В 2017 году Боломбой попал в расширенный список кандидатов в сборную Украины для подготовки к чемпионату Европы. Однако тренерский штаб Евгения Мурзина оставил Боломбоя вне окончательной заявкой на Евробаскет.

Ранее бывший украинский гимнаст Олег Степко сменил азербайджанское гражданство на российское.

Фото: ЦСКА Москва.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Баскетболист отправил соперника в нокаут за заброшенный мяч
Украинский новичок Лейкерс забросил 20 трехочковых подряд
Баскетболист забросил мяч в кольцо с самолета
Игрок сборной Украины пройдет медосмотр в Барселоне
Школьник забил сверху через Шакила О’Нила
Ногами в прыжке: баскетболисты устроили грубую драку в матче отбора на ЧМ
Легендарный ЛеБрон Джеймс станет одноклубником украинца
Баскетболист не смог доиграть 40 секунд матча из-за остановки сердца
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка