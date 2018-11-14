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Не знаю, что добавить! Коноплянка о переносе матча с Турцией

Хавбек сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка озвучил свою позицию относительно переноса матча с Турцией в Анталию.

Футболист сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка поделился своим мнением относительно переноса товарищеского матча против Турции из Днепра в Анталию.

— Я расстроился, когда услышал эту информацию. Я не знаю у кого мне можно спросить, чтобы мне дали правдивый ответ почему он не пройдет в Украине. Я ждал его, тем более в Днепре, в моем родном городе. Я очень расстроен, что мы не сыграем там. Даже не представляю сейчас состояние наших болельщиков.

Также футболист добавил, что если бы это было возможно, то он бы каждую игру сборной играл в родных стенах:

— Не знаю, что добавить. Я бы хотел играть каждую игру дома, каждую игру если бы это возможно было.

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Ранее Федерация футбола Украины подтвердила, что матч Украина — Турция не произойдет в Днепре.

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