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Словакия — Украина: прогноз букмекеров на матч

Сборная Украины на стадионе Антона Малатинского в Трнаве сыграет против Словакии в матче пятого тура Лиги Наций.

Сборная Украины в пятницу, 16 ноября, проведет матч в рамках пятого тура Лиги наций, в котором сине-желтые на выезде в Трнаве на стадионе Антона Малатинського сыграют против сборной Словакии.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Павела Гапала. На победу Словакии принимают ставки с коэффициентом 2.26. Успех украинцев оценивают в 3.60. Ничейный результат встречи — 3.15.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча Словакия — Украина. Начало в 21:45.

ФотоSlovenský futbalový zväzFFU.

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