Хавбек английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко показал, как он учил своего тренера по физподготовке петь гимн Украины.

Украинский футболист английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко показал, как он учил тренера молотобойцев с физподготовки Джоша Эванса петь гимн Украины.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в соцсети Instagram в Stories.

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На ролике видно, как Андрей находясь в тренажерном зале вместе с Эвансом напевал украинский гимн.

У Джоша не слишком хорошо получалось, но видно как он старался. Также по реакции тренера, видно, что мелодия ему понравилась.

Видео Ярмоленко сопровождал подписью “Anther Ukrainian in West Ham” (Еще один украинец в Вест Хэме. – Ред.)

Ранее Ярмоленко был прооперирован после того, как получил травму в матче с Тоттенхэмом.

Фото: West Ham United.