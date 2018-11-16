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Факти / Спорт / Помста вдома: Хорватія б'є Іспанію в Лізі націй/

Месть дома: Хорватия бьет Испанию в Лиге наций

Хорватия вырвала победу в домашнем матче Лиги наций у сборной Испании.

Хорватия реабилитировалась за поражение 6:0 в матче первого тура против Испании. Во втором матче в Загребе хорваты только в компенсированное время, но смогли дожать испанцев – 3:2.

Первый мяч в игре был забит лишь на 54-й минуте, отличился хорват Андрей Крамарич. Гол усилиями Дани Себальоса был забит испанцами почти молниеносно.

На 69-й минуте матча сборная Хорватия вновь повела в счете – забил Тин Едвай. Равновесие в игре восстановил испанский капитан Серхио Рамос – он реализовал пенальти.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты матчей

И вот уже в компенсированное время, на 93-й минуте, Тин Едвай делает дубль и приносит тяжелую победу Хорватии над Испанией.

Отметим, что хорваты сохраняют шансы на выход в финальную часть турнира с 4 очками.

Напомним, свой матч в Лиге наций сегодня сыграет сборная Украины. Читайте онлайн-трансляцию матча Словакия – Украина на сайте Факты ICTV.

Фото: HNS

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