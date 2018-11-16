Сборная Украины на стадионе Антона Малатинского в Трнаве сыграет против Словакии в матче пятого тура Лиги Наций.

Сборная Украины в пятницу, 16 ноября, проведет матч в рамках пятого тура Лиги наций, в котором сине-желтые на выезде в Трнаве на стадионе Антона Малатинського сыграют против сборной Словакии.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Павела Гапала. На победу Словакии принимают ставки с коэффициентом 2.26. Успех украинцев оценивают в 3.60. Ничейный результат встречи — 3.15.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча Словакия — Украина. Начало в 21:45.

Фото: Slovenský futbalový zväz, FFU.