В Формуле-3 в результате аварии пострадали 4 человека.

Гонка Формулы-3 в Макао была омрачена ужасной аварией, в которую попала 17-летняя София Флерш. На втором круге гонки девушка не справилась с управлением и задела один из барьеров.

Авто пилотессы в прямом смысле перелетело через ограждение, после чего врезалось в стену. Флерш выжила, но ей потребовалась госпитализация.

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К несчастью, в результате аварии пострадали еще три человека – два фотографа и один маршал.

Через некоторое время соревнование возобновили.

Напомним, внук чемпиона Формулы-1 разбился во время квалификации FIA WEC.