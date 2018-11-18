Украинский спортсмен Яков Хаммо завоевал золотую медаль на международном чемпионате по дзюдо в Гааге (Нидерланды) в весовой категории свыше 100 кг.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Якову Хаммо понадобилось чуть больше минуты, чтобы получить досрочную победу в финале над Владутом Симонеску из Румынии.

На днях украинская дзюдоистка Марина Черняк завоевала золотую медаль на чемпионате в Гааге в весовой категории до 48 кг.

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К слову, украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков на чемпионе мира U-23 получил золотую медаль.

Фото: НОК України та олімпійська команда