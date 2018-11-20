Форвард ПСЖ Неймар назвал причину из-за которой он не перейдет в мадридский Реал.
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар назвал условие своего перехода в состав мадридского Реала.
Об этом сообщает издание Don Balon.
По информации издания, звездный бразилец не хочет играть в одной команде с капитаном Реала Серхио Рамосом. Неймар дал понять руководству королевского клуба, что согласится на трансфер только в случае продажи испанского защитника.
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Интересно, что бразильца в составе галактикос лично хочет видеть президент клуба Флорентино Перес.
Рамос выступает за мадридцев с 2005 года, Неймар с 2013 по 2017 годы защищал цвета каталонской Барселоны.
Ранее фанаты Реала назвали Рамоса главным врагом клуба.
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