Форвард ПСЖ Неймар назвал причину из-за которой он не перейдет в мадридский Реал.

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар назвал условие своего перехода в состав мадридского Реала.

Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации издания, звездный бразилец не хочет играть в одной команде с капитаном Реала Серхио Рамосом. Неймар дал понять руководству королевского клуба, что согласится на трансфер только в случае продажи испанского защитника.

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Интересно, что бразильца в составе галактикос лично хочет видеть президент клуба Флорентино Перес.

Рамос выступает за мадридцев с 2005 года, Неймар с 2013 по 2017 годы защищал цвета каталонской Барселоны.

Ранее фанаты Реала назвали Рамоса главным врагом клуба.

Фото: MaxiSports | Dreamstime.com.