Жеребьевка в Дублине определит будущих соперников сборной Украины в отборе на чемпионат Европы 2020.

Сборная Украины по футболу попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора к чемпионату Европы 2020. Также подопечные Андрея Шевченко будут сеяными.

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В первую корзину попадут 10 лучших команд из дивизиона А Лиги наций, 2 худшие команды из элиты будут во второй корзине.

Сборные, которые начнут жеребьевку со второй корзины:

Исландия

Украина

Швеция

Дания

Босния и Герцеговина

Австрия

Уэльс

Чехия

Россия

Еще одна сборная, определится после матча Португалия – Польша. Это может быть Германия, Хорватия или Польша.

Сама жеребьевка отбора состоится 2 декабря в Дублине (Ирландия). Финальная часть Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, а вот финал — на легендарной арене Уэмбли в Лондоне.

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Фото: Mohamed Ahmed Soliman | Dreamstime.com.