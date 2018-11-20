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Факти / Спорт / З ким збірна України точно не зіграє у відборі на Євро-2020/

С кем сборная Украины точно не сыграет в отборе на Евро-2020

Жеребьевка в Дублине определит будущих соперников сборной Украины в отборе на чемпионат Европы 2020.

Сборная Украины по футболу попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора к чемпионату Европы 2020. Также подопечные Андрея Шевченко будут сеяными.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты матчей

В первую корзину попадут 10 лучших команд из дивизиона А Лиги наций, 2 худшие команды из элиты будут во второй корзине.

Сборные, которые начнут жеребьевку со второй корзины:

  • Исландия
  • Украина
  • Швеция
  • Дания
  • Босния и Герцеговина
  • Австрия
  • Уэльс
  • Чехия
  • Россия

Еще одна сборная, определится после матча Португалия – Польша. Это может быть Германия, Хорватия или Польша.

Сама жеребьевка отбора состоится 2 декабря в Дублине (Ирландия). Финальная часть Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, а вот финал — на легендарной арене Уэмбли в Лондоне.

Ранее Факты ICTV писали, где и когда состоятся финальные матчи Лиги наций.

ФотоMohamed Ahmed Soliman | Dreamstime.com.

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