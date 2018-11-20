Жеребьевка в Дублине определит будущих соперников сборной Украины в отборе на чемпионат Европы 2020.
Сборная Украины по футболу попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора к чемпионату Европы 2020. Также подопечные Андрея Шевченко будут сеяными.
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В первую корзину попадут 10 лучших команд из дивизиона А Лиги наций, 2 худшие команды из элиты будут во второй корзине.
Сборные, которые начнут жеребьевку со второй корзины:
- Исландия
- Украина
- Швеция
- Дания
- Босния и Герцеговина
- Австрия
- Уэльс
- Чехия
- Россия
Еще одна сборная, определится после матча Португалия – Польша. Это может быть Германия, Хорватия или Польша.
Сама жеребьевка отбора состоится 2 декабря в Дублине (Ирландия). Финальная часть Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, а вот финал — на легендарной арене Уэмбли в Лондоне.
Ранее Факты ICTV писали, где и когда состоятся финальные матчи Лиги наций.
Фото: Mohamed Ahmed Soliman | Dreamstime.com.