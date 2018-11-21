Сборная Португалии расписала мировую с Польшей в заключительном туре группового этапа Лиги наций.
Сборная Португалии принимала сборную Польши в рамках матча шестого тура Лиги наций. Встреча прошла в Гимарайнше на стадионе Афонсу Энрикеш и завершилась ничьей 1:1.
Читайте: Лига наций: календарь и результаты матчей
Счет в матче открыли хозяева в первом тайме усилиями форварда португальцев Андре Силвы. Во втором тайме поляки заработали пенальти, который успешно реализовал Аркадиуш Милик.
В третьей группе дивизиона А Португалия обеспечила себе первое место и плей-офф Лиги наций, а Польша имея 2 очка в активе, вылетела в Дивизион В. Италия (5) заняла второе место.
Ранее Нидерланды сыграли вничью с Германией в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
Фото: PZPN.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+