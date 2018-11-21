Сборная Португалии расписала мировую с Польшей в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Сборная Португалии принимала сборную Польши в рамках матча шестого тура Лиги наций. Встреча прошла в Гимарайнше на стадионе Афонсу Энрикеш и завершилась ничьей 1:1.

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Счет в матче открыли хозяева в первом тайме усилиями форварда португальцев Андре Силвы. Во втором тайме поляки заработали пенальти, который успешно реализовал Аркадиуш Милик.

В третьей группе дивизиона А Португалия обеспечила себе первое место и плей-офф Лиги наций, а Польша имея 2 очка в активе, вылетела в Дивизион В. Италия (5) заняла второе место.

Ранее Нидерланды сыграли вничью с Германией в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Фото: PZPN.