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Каратэ-пацан: Зинченко отработал на одноклубнику удар

Александр Зинченко продемонстрировал своему одноклубнику навыки смешанных единоборств.

Хавбек английского Манчестер Сити Александр Зинченко продемонстрировал свои навыки в смешанных единоборствах.

На очередной тренировке горожан украинец замахнулся на алжирского полузащитника Сити Рияда Мареза.

Соответствующее фото Зинченко разместил на своей странице в Instagram.

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В подписи к фото, Саша хэштегом обратился к Марезу со словами Пришли мне свои координаты. Именно так русский боец ​​UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к своему оппоненту ирландцу Конору МакГрегору.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

@riyadmahrez26.7 #sendmelocation

Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Читатели охотно стали комментировать снимок футболиста: “Тхэквондо ребятам показываешь?”, “Вот это растяжка”, “Вот почему Ибрагимович уехал из Манчестера”, “Каратэ-пацан”, “Зинбрагимович”, “Бей своих, чтобы чужие боялись”.

А другие в шутку спрашивали это его так Усик научил.

В нынешнем сезоне наставник манкунианцев Пеп Гвардиола задействовал украинца в четырех матчах за клуб.

К слову, хавбек английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко показал, как он учил своего тренера по физподготовке петь гимн Украины.

Фото: Oleksandr Zinchenko.

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