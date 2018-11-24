Ливерпуль в матче 13-го тура английской Премьер-лиги на выезде обыграл Уотфорд.

Уотфорд в матче 13-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Ливерпуль. Встреча прошла на стадионе Викерейдж Роуд и завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Счет в матче во втором тайме открыл форвард Мохаммед Салах, второй гол на свой счет записал защитник красных Трент Александр-Арнольд. До разгромного счета довел бразильский нападающий Роберто Фирмино, который отметился результативным ударом на 89-й минуте.

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На 82-й минуте встречи подопечные Юргена Клоппа остались в меньшинстве — капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно.

После 13-ти туров Ливерпуль продолжает оставаться на втором месте с 33-мя очками в активе, а Уотфорд (20) расположился на девятом месте в турнирной таблице.

К слову, Моуринью назвал своих футболистов распущенными и испорченными детьми.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images.