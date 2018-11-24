Промоутер Энтони Джошуа не исключил, что у британца может быть реванш с Владимиром Кличко.

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн не исключил второго боя с Владимиром Кличко, когда обсуждал соперников своего клиента, пишет Sport.ua.

– Мы пока не говорили с командой Деонтея Уайлдера. Если он победит в субботу Тайсона Фьюри, то уже в воскресенье мы созвонимся и начнём переговоры. Если Уайлдер вновь скажет “нет”, то я уже не знаю, что им еще предложить, – сказал Эдди.

По его словам, есть возможность организовать бой на 13 апреля или два боя — один в США, другой в Великобритании.

Касательно оппонентов со статусом “уайлд-кард”, то звучали имена Андре Уорда и Владимира Кличко.

– Бой Джошуа и Кличко в апреле? Кто знает, почему бы и нет? Мы ведь говорим об одном из сильнейших тяжеловесов в истории, – добавил Эдди Хирн.

Напомним, 29 апреля 2017 года прошел легендарный бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа.

Фото: Richard Heathcote/ Getty Images