Тоттенхэм обыграл Челси в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм принимал Челси в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе Уэмбли в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

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Счет в матче открыл хавбек шпор Деле Алли на восьмой минуте. Еще до перерыва преимущество хозяев удвоил Гарри Кейн. Автором третьего гола Тоттенхэма стал корейский полузащитник Сон Хын Мин. Единственный гол аристократы забили на 85-й минуте усилиями Оливье Жиру.

Поражение на Уэмбли сталао для подопечных Маурицио Сарри первым в сезоне. После 13-ти туров Тоттенхэм (30) обошел в турнире таблице Челси и занимает третье место. Челси (28) на четвертой строчке.

Напомним, голкипер футбольного клуба Уотфорд Понтус Дальберг получил серьезную травму головы на тренировке.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images.