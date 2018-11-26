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Хоффенхайм — Шахтер прогноз букмекеров на матч

Хоффенхайм на стадионе Рейн-Некар-Арена сыграет против Шахтера в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер во вторник, 27 ноября, проведет матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки на выезде на стадионе Рейн-Некар-Арена сыграют против немецкого Хоффенхайма.

По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Юлиана Нагельсманна. На победу Хоффенхайма принимают ставки с коэффициентом 1.84. Успех горняков оценивают в 3.85. Ничейный результат встречи — 4.30.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Хоффенхайм — Шахтер. Начало в 22:00.

ФотоTSG HoffenheimFC SHAKHTAR DONETSK.

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