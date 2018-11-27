Россиянина Сергея Венергольда приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на автобус с футболистами дортмундской Боруссии.

Гражданин Германии российского происхождения Сергей Вернегольд проведет 14 лет за решеткой по решению суда в Германии.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Суд признал мужчину виновным по 28 пунктам обвинения в покушении на убийство.

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29-летний Вернегольд в апреле 2017 заложил в автобус дортмундской Боруссии три самодельных взрывных устройства, которые были активированы, когда автобус направлялся к стадиону на матч Лиги чемпионов.

На месте инцидента Вернегольд оставил письма от исламистов, чтобы нападение квалифицировали как террористический акт.

В результате нападения на автобус травмы получили защитник Боруссии Марк Бартра и офицер полиции.

Сергей Вернегольд был арестован через 10 дней после нападения. Немец планировал подзаработать на панике, которая последовала после взрыва, скупив акции клуба.

Фото: Friedman Vogel – Pool/Getty Images.