PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Россиянина посадили на 14 лет за подрыв автобуса с футболистами Боруссии/

Россиянина посадили на 14 лет за подрыв автобуса с футболистами Боруссии

Россиянина Сергея Венергольда приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на автобус с футболистами дортмундской Боруссии.

Гражданин Германии российского происхождения Сергей Вернегольд проведет 14 лет за решеткой по решению суда в Германии.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Суд признал мужчину виновным по 28 пунктам обвинения в покушении на убийство.

Читайте: Фанаты Ривер Плейта забросали камнями автобус с игроками Бока Хуниорс — есть пострадавшие

29-летний Вернегольд в апреле 2017 заложил в автобус дортмундской Боруссии три самодельных взрывных устройства, которые были активированы, когда автобус направлялся к стадиону на матч Лиги чемпионов.

На месте инцидента Вернегольд оставил письма от исламистов, чтобы нападение квалифицировали как террористический акт.

В результате нападения на автобус травмы получили защитник Боруссии Марк Бартра и офицер полиции.

Сергей Вернегольд был арестован через 10 дней после нападения. Немец планировал подзаработать на панике, которая последовала после взрыва, скупив акции клуба.

Фото: Friedman Vogel – Pool/Getty Images.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

$1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Ощадбанк выиграл иск против РФ
Рафаель Лусваргі
Суд продлил арест бразильскому боевику Лусварги, воевавшему на Донбассе
Віктор Янукович
Суд усомнился в травме Януковича и перенес последнее слово
Отрута
В Германии мужчина 3 года подсыпал яд в еду коллег
Долг Януковича: РФ подала апелляцию
ангела меркель
Взять судьбу в собственные руки! Меркель поддержала создание армии ЕС
Готовили убийства политиков: в Германии раскрыли заговор военных
Стабильность и Крым – позиция Польши и ФРГ по Украине
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка