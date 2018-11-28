Португальский специалист Жозе Мораиш покинул львовские Карпаты.
Португальский специалист Жозе Мораиш покинул пост главного тренера львовских Карпат.
Контракт специалиста выкупил корейский клуб. В контракте Мораиша была прописана клаусула, которую выплатил клуб из Республики Корея.
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О своем намерении подать в отставку Мораиш сообщил руководству Карпат на прошлой неделе.
Жозе Мораіш залишає Карпати. Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер користається опцією про можливість викупу власного контракту. pic.twitter.com/ooS8zIgxgz
— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 28 ноября 2018 г.
Кто возглавит украинский клуб пока не известно.
В украинской Премьер-лиге Карпаты занимают десятую строчку, имея в активе 16 очков.
К слову, Федерация футбола Украины прокомментировала введение военного положения в десяти областях страны.
Фото: Олександр Приходько.