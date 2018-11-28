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Карпаты остались без наставника. Контракт Мораиша выкупили корейцы

Португальский специалист Жозе Мораиш покинул львовские Карпаты.

Португальский специалист Жозе Мораиш покинул пост главного тренера львовских Карпат.

Контракт специалиста выкупил корейский клуб. В контракте Мораиша была прописана клаусула, которую выплатил клуб из Республики Корея.

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О своем намерении подать в отставку Мораиш сообщил руководству Карпат на прошлой неделе.

Кто возглавит украинский клуб пока не известно.

В украинской Премьер-лиге Карпаты занимают десятую строчку, имея в активе 16 очков.

К слову, Федерация футбола Украины прокомментировала введение военного положения в десяти областях страны.

Фото: Олександр Приходько.

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