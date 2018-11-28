Португальский специалист Жозе Мораиш покинул львовские Карпаты.

Португальский специалист Жозе Мораиш покинул пост главного тренера львовских Карпат.

Контракт специалиста выкупил корейский клуб. В контракте Мораиша была прописана клаусула, которую выплатил клуб из Республики Корея.

Читайте: Результаты и видео матчей 16-го тура УПЛ

О своем намерении подать в отставку Мораиш сообщил руководству Карпат на прошлой неделе.

Жозе Мораіш залишає Карпати. Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер користається опцією про можливість викупу власного контракту. pic.twitter.com/ooS8zIgxgz — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 28 ноября 2018 г.

Кто возглавит украинский клуб пока не известно.

В украинской Премьер-лиге Карпаты занимают десятую строчку, имея в активе 16 очков.

К слову, Федерация футбола Украины прокомментировала введение военного положения в десяти областях страны.

Фото: Олександр Приходько.