Арсенал вылетел в Украину на матч 5-го тура Лиги Европы против полтавской Ворсклы.
Лондонский Арсенал после обеда взял курс из аэропорта Лутон в Украину.
Об этом сообщает официальный сайт канониров.
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Арсенал в рамках 5-го тура сыграет против полтавской Ворсклы. В сообщении на сайте лондонского клуба говорится:
— Мы снова возвращаемся в Лигу Европы в четверг вечером, когда мы сойдемся в матче с полтавской Ворсклой в Киеве.
Напомним, матч из Ворсклы и Арсенала должен был пройти в Полтаве, однако УЕФА перенесла игру в Киев из-за военного положение в десяти областях Украины.
Сейчас матч планируется провести на стадионе НСК Олимпийский 29 ноября в 19:55, однако билеты на игру в кассе не продаются. В свою очередь руководство полтавского клуба заявило, что киевская арена не готова провести матч.
Фото: FC Arsenal.