Арсенал вылетел в Украину на матч 5-го тура Лиги Европы против полтавской Ворсклы.

Лондонский Арсенал после обеда взял курс из аэропорта Лутон в Украину.

Об этом сообщает официальный сайт канониров.

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Арсенал в рамках 5-го тура сыграет против полтавской Ворсклы. В сообщении на сайте лондонского клуба говорится:

— Мы снова возвращаемся в Лигу Европы в четверг вечером, когда мы сойдемся в матче с полтавской Ворсклой в Киеве.

Напомним, матч из Ворсклы и Арсенала должен был пройти в Полтаве, однако УЕФА перенесла игру в Киев из-за военного положение в десяти областях Украины.

Сейчас матч планируется провести на стадионе НСК Олимпийский 29 ноября в 19:55, однако билеты на игру в кассе не продаются. В свою очередь руководство полтавского клуба заявило, что киевская арена не готова провести матч.

Фото: FC Arsenal.