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Зинченко получил высокую оценку за матч против Лиона

Украинский хавбек Александр Зинченко был высоко оценен СМИ за матч против Лиона в Лиге чемпионов.

Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко получил высокие оценки от портала WhoScored за свою игру в матче 5-го тура Лиги чемпионов против французского Лиона.

Зинченко появился на поле со стартовых минут и отыграл весь матч. В итоге украинец получил одну из самых высоких оценок не только среди игроков Манчестер Сити, но и всех футболистов, которые выходили на поле.

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WhoScored оценили игру Зинченко в 7.44 балла. Больше среди горожан получили лишь Рахим Стерлинг, Рияд Марез и Давид Сильва.

Напомним, Манчестер Сити сыграл вничью с французским Лионом в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.

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