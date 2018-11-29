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Где смотреть Ворскла — Арсенал

Прямую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом покажет телеканал Футбол 1.

В пятом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА Ворскла дома сыграет с лондонским Арсеналом. Матч пройдет 29 ноября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19:55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Где смотреть Астана — Динамо Лига Европы: календарь и результаты матчей Арсенал — Ворскла: прогноз букмекеров на матч

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Факты ICTV проведут текстовую онлайн-трансляцию матча Астана — Динамо Киев.

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