Прямую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом покажет телеканал Футбол 1.
В пятом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА Ворскла дома сыграет с лондонским Арсеналом. Матч пройдет 29 ноября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Начало матча в 19:55.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, Факты ICTV проведут текстовую онлайн-трансляцию матча Астана — Динамо Киев.
Фото: ФК Ворскла.
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