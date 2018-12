В финале Кубка шотландской лиги встречались между собой Селтик и Абердин. Встреча прошла на Хэмпден Парк в Глазго и завершилась минимальной победой кельтов.

Единственный гол во встрече забил бывший хавбек Абердина Райан Кристи — в компенсированное время первого тайма он пяткой переправил круглого в сетку ворот своего бывшего клуба.

Check out our extended highlights of @CelticFC‘s 1-0 #BetfredCup Final win over @AberdeenFC! pic.twitter.com/6Odzr8FEF2

— SPFL (@spfl) 3 декабря 2018 г.