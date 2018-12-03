Селтик стал обладателем Кубка шотландской лиги, одолев в финале Абердин.

В финале Кубка шотландской лиги встречались между собой Селтик и Абердин. Встреча прошла на Хэмпден Парк в Глазго и завершилась минимальной победой кельтов.

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Единственный гол во встрече забил бывший хавбек Абердина Райан Кристи — в компенсированное время первого тайма он пяткой переправил круглого в сетку ворот своего бывшего клуба.

На 52-й минуте матча форвард Селтика Скотт Синклер получил шанс удвоить счет с пенальти, однако не сумел переиграть голкипера Абердина Джо Льюиса.

В итоге игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Брендана Роджерса. Для Селтика победа в Кубке Лиги стала 18-й в истории. Больше побед только на счету Рейнджерса — 27.

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Фото: Ian MacNicol/Getty Images.