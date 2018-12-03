Селтик стал обладателем Кубка шотландской лиги, одолев в финале Абердин.
В финале Кубка шотландской лиги встречались между собой Селтик и Абердин. Встреча прошла на Хэмпден Парк в Глазго и завершилась минимальной победой кельтов.
Читайте: Бока Хуниорс и Ривер Плейт вместо Сантьяго Бернабеу идут в суд
Единственный гол во встрече забил бывший хавбек Абердина Райан Кристи — в компенсированное время первого тайма он пяткой переправил круглого в сетку ворот своего бывшего клуба.
Check out our extended highlights of @CelticFC‘s 1-0 #BetfredCup Final win over @AberdeenFC! pic.twitter.com/6Odzr8FEF2
— SPFL (@spfl) 3 декабря 2018 г.
На 52-й минуте матча форвард Селтика Скотт Синклер получил шанс удвоить счет с пенальти, однако не сумел переиграть голкипера Абердина Джо Льюиса.
В итоге игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Брендана Роджерса. Для Селтика победа в Кубке Лиги стала 18-й в истории. Больше побед только на счету Рейнджерса — 27.
Напомним, ФИФА существенно сократит количество аренд с сезона 2020/21
Фото: Ian MacNicol/Getty Images.