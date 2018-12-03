Полузащитник молодежной команды Локомотив Алексея Ломакина обнаружили без признаков жизни в Москве.

Футболист молодежной команды Локомотив Алексей Ломакин был найден мертвым 2 декабря, после того как перестал выходить на связь два дня назад.

О смерти футболиста сообщает официальный сайт клуба Локомотив.

По информации телеканала 360, тело 18-летнего футболиста обнаружили без признаков насильственной смерти.

30 ноября Ломакин поехал на процедуры в медицинский клубный центр, переночевал там и перестал выходить на связь. Мать спортсмена утверждает, что телефон сына появился в сети только 2 декабря. Его обнаружил таксист, который рассказал, что Ломакин ехал в машине с другом Иваном.

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Мать Ломакина узнала, что вместе со своим другом ее сын употреблял алкогольные напитки, но где именно они проводили свое время — Иван не помнит.

По предварительной информации, Ломакин мог умереть от переохлаждения.

Алексев Ломакин является воспитанником ФК Локомотив. В нынешнем сезоне за молодежную команду провел 3 матча.

Напомним, в Словакии после матча умер 21-летний хоккеист Кристиан Лунтер.

Фото: ФК Локомотив.