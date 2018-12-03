PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / У Москві 18-річного футболіста Локомотива знайшли мертвим після застілля/

В Москве 18-летнего футболиста Локомотива нашли мертвым после застолья

Полузащитник молодежной команды Локомотив Алексея Ломакина обнаружили без признаков жизни в Москве.

Футболист молодежной команды Локомотив Алексей Ломакин был найден мертвым 2 декабря, после того как перестал выходить на связь два дня назад.

О смерти футболиста сообщает официальный сайт клуба Локомотив.

По информации телеканала 360, тело 18-летнего футболиста обнаружили без признаков насильственной смерти.

30 ноября Ломакин поехал на процедуры в медицинский клубный центр, переночевал там и перестал выходить на связь. Мать спортсмена утверждает, что телефон сына появился в сети только 2 декабря. Его обнаружил таксист, который рассказал, что Ломакин ехал в машине с другом Иваном.

Читайте: Умер бывший игрок Динамо Виктор Матвиенко

Мать Ломакина узнала, что вместе со своим другом ее сын употреблял алкогольные напитки, но где именно они проводили свое время — Иван не помнит.

По предварительной информации, Ломакин мог умереть от переохлаждения.

Алексев Ломакин является воспитанником ФК Локомотив. В нынешнем сезоне за молодежную команду провел 3 матча.

Напомним, в Словакии после матча умер 21-летний хоккеист Кристиан Лунтер.

ФотоФК Локомотив.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка