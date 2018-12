Роскошный гол Тони Кроос на чемпионате мира 2018 в ворота сборной Швеции повторили двое юных футболистов.

Это произошло во время одного из любительских детских чемпионатов.

Мальчик с восьмеркой на спине отпасовал 11-му номеру, тот остановил круглового, после чего “восьмерка” закрутил его точно в ворота.

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 10 декабря 2018 г.

Несмотря на то, что качество поля могло быть значительно лучше, гол у детей получился не менее шедевральным.

Напомним, благодаря голу Тони Крооса немцы вырвали победу у шведов на 95-й минуте со счетом 2:1. Однако эта победа не помогла подопечным Лева выйти из группы, заняв четвертое место в квартете.

— Soufyane Zagui (@SoufyaneZagui) 23 июня 2018 г.