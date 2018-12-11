Юные футболисты смогли повторить умопомрачительный гол Тони Крооса в ворота сборной Швеции на ЧМ-2018.
Роскошный гол Тони Кроос на чемпионате мира 2018 в ворота сборной Швеции повторили двое юных футболистов.
Это произошло во время одного из любительских детских чемпионатов.
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Мальчик с восьмеркой на спине отпасовал 11-му номеру, тот остановил круглового, после чего “восьмерка” закрутил его точно в ворота.
Toni Kroos’ goal recreated by some kids…
This is absolutely brilliant! pic.twitter.com/U5Wjw8gaA2
— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 10 декабря 2018 г.
Несмотря на то, что качество поля могло быть значительно лучше, гол у детей получился не менее шедевральным.
Напомним, благодаря голу Тони Крооса немцы вырвали победу у шведов на 95-й минуте со счетом 2:1. Однако эта победа не помогла подопечным Лева выйти из группы, заняв четвертое место в квартете.
Germany Vs Sweden
Man of the match
T. Kroos pic.twitter.com/BdKjqaC6kk
— Soufyane Zagui (@SoufyaneZagui) 23 июня 2018 г.
К слову, форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал автором лучшего гола сезона в MLS.