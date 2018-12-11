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Все или ничего! На 4 путевки в плей-офф ЛЧ претендуют 7 команд

Факты ICTV рассказывают о шансах семи команд пробиться в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Заключительный 6 тур Лиги чемпионов 2018/19 сыграют 11 и 12 декабря. На 4 путевки в 1/8 финала турнира, которые остались, претендуют 7 команд: Тоттенхэм, Интер, Ливерпуль, ПСЖ, Наполи, Интер, Шахтер и Лион.

В 1/8 финала Лиги чемпионов пробилось 12 команд: Атлетико, Боруссия Дортмунд, Барселона, Порту, Шальке, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Рома, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

В 1/16 финала Лиги Европы точно сыграют 3 команды, которые за тур до окончания закрепились на третьих ступенях в своих квартетах: Валенсия, Бенфика и Брюгге.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Сыграть в Лиге Европы могут также Тоттенхэм или Интер, Наполи, ПСЖ, Ливерпуль или Црвена Звезда, Галатасарай или Локомотив, Шахтер или Хоффенхайм, Виктория Плзень или ЦСКА.

За бортом еврокубковой весны оказались 4 команды: Монако, ПСВ, АЭК и Янг Бойз.

Группа А

  • Ателетико (12) гарантировал себе выход в 1/8 финала. Чтобы остаться на первой строчке матрасникам надо победить Брюгге, или в рассчитывать на ничью или поражение Боруссии в игре с Монако.
  • Боруссия (10) может занять первое место в случае собственной победы и поражения Атлетико.
  • Брюгге (5) продолжит борьбу в Лиге Европы.
  • Монако (1) даже несмотря на победу, останется на четвертой строчке.

Группа В

  • Барселона (13) вышла в плей-офф с первого места за тур до завершения группового этапа.
  • Тоттенхэму (7), чтобы гарантировать себе плей-офф ЛЧ нужна победа над каталонцами, или ничья, если Интер в параллельном матче уступит ПСВ, или распишет ничью.
  • Интер (7) уступает Тоттенхэму по дополнительным показателям (выездной гол) поэтому подопечным Спаллетти должны набрать больше количество очков, чем шпоры, чтобы выйти в плей-офф со второго места.
  • ПСВ (1) при любом раскладе финиширует последним.

Группа С

  • Наполи (9) для выхода в плей-офф достаточно ничьей с Ливерпулем, или даже поражения, если ПСЖ не наберет очков с Црвеной Звездой.
  • ПСЖ (8) устроит любой результат, если Ливерпуль не сможет обыграть подопечных Анчелотти.
  • Ливерпулю (6) для выхода из группы нужна только победа. Если ПСЖ возьмет 3 очка в игре с сербами, то Ливерпулю нужна виктория со счетом 1:0, или если итальянцы забьют, то с разницей в 2 мяча. Если все 3 команды будут иметь в активе по 9 очков, то первое место будет за Ливерпулем, а второе будет зависеть от счета на Энфилде.
  • Црвена Звезда (4) может пробиться в Лигу Европы только в случае собственной победы и поражения Ливерпуля.

Группа D

  • Порту (13) останется на первой строчке в группе при любых раскладах.
  • Шальке (8) финиширует со второго места в плей-офф.
  • Галатасараю (4) чтобы финишировать на третьей позиции нужна победа, или ничья или поражение, если Локомотив не сможет обыграть Шальке.
  • Локомотиву (3), чтобы продолжить еврокампанию нужна только победа и поражение или ничья Галатасарая.

Группа Е

  • Баварию (13) устроит ничья с Аяксом, чтобы финишировать первой.
  • Аякс (11) как и Бавария гарантировал себе плей-офф ЛЧ, чтобы финишировать в лидерах группы голландцам нужна победа над подопечными Ковача.
  • Бенфика (4) не сдвинется с третьей ступеньки.
  • АЕК (0) при любых раскладах окажется за бортом еврокубков.

Группа F

  • Манчестер Сити (10) хватит ничьей, чтобы занять первое место, или даже поражение, если Лион не сможет выиграть у Шахтера.
  • Лион (7) для выхода из группы достаточно ничьей. Французы могут стать лидерами квартета, если горожане отдадут 3 очка Хоффенхайму.
  • Шахтер (5) выйдет из группы только в случае победы над Лионом. Если подопечные Фонсеки распишут с французами ничью, а Хоффенхайм потеряет очки, то горняки окажутся в Лиге Европы. В случае собственного поражения и победы Хоффенхайма Шахтер займет 4 место.
  • Хоффенхайма (3) чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы нужна только победа и надеяться на поражение Шахтера.

Группа G

  • Реал (12) выйдет из группы с первого места.
  • Рома (9) останется второй в квартете.
  • Виктория (4) опережает ЦСКА по дополнительным показателям, поэтому чехам, чтобы пробиться в 1/16 финала ЛЕ нужно сыграть не хуже россиян.
  • ЦСКА (4) чтобы выйти в еврокубковую весну нужна только победа или ничья в матче с Реалом, но с учетом потери очков у Виктории.

Группа Н

  • Ювентус (12) займет первое место в случае собственной победы, или если МЮ не обыграет Валенсию.
  • МЮ (10) для того, чтобы стать лидером группы нужна победа над испанцами, и рассчитывать на потерю очков подопечных Аллегри.
  • Валенсия (5) продолжит еврокампанию в Лиге Европы.
  • Янг Бойз (1) завершает еврокубковый сезон 2018/19.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги Европы 2018/19.

Фото: Getty Images.

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