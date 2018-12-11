Факты ICTV рассказывают о шансах семи команд пробиться в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Заключительный 6 тур Лиги чемпионов 2018/19 сыграют 11 и 12 декабря. На 4 путевки в 1/8 финала турнира, которые остались, претендуют 7 команд: Тоттенхэм, Интер, Ливерпуль, ПСЖ, Наполи, Интер, Шахтер и Лион.

В 1/8 финала Лиги чемпионов пробилось 12 команд: Атлетико, Боруссия Дортмунд, Барселона, Порту, Шальке, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Рома, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

В 1/16 финала Лиги Европы точно сыграют 3 команды, которые за тур до окончания закрепились на третьих ступенях в своих квартетах: Валенсия, Бенфика и Брюгге.

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Сыграть в Лиге Европы могут также Тоттенхэм или Интер, Наполи, ПСЖ, Ливерпуль или Црвена Звезда, Галатасарай или Локомотив, Шахтер или Хоффенхайм, Виктория Плзень или ЦСКА.

За бортом еврокубковой весны оказались 4 команды: Монако, ПСВ, АЭК и Янг Бойз.

Группа А

Ателетико (12) гарантировал себе выход в 1/8 финала. Чтобы остаться на первой строчке матрасникам надо победить Брюгге, или в рассчитывать на ничью или поражение Боруссии в игре с Монако.

(12) гарантировал себе выход в 1/8 финала. Чтобы остаться на первой строчке матрасникам надо победить Брюгге, или в рассчитывать на ничью или поражение Боруссии в игре с Монако. Боруссия (10) может занять первое место в случае собственной победы и поражения Атлетико.

(10) может занять первое место в случае собственной победы и поражения Атлетико. Брюгге (5) продолжит борьбу в Лиге Европы.

(5) продолжит борьбу в Лиге Европы. Монако (1) даже несмотря на победу, останется на четвертой строчке.

Группа В

Барселона (13) вышла в плей-офф с первого места за тур до завершения группового этапа.

(13) вышла в плей-офф с первого места за тур до завершения группового этапа. Тоттенхэму (7), чтобы гарантировать себе плей-офф ЛЧ нужна победа над каталонцами, или ничья, если Интер в параллельном матче уступит ПСВ, или распишет ничью.

(7), чтобы гарантировать себе плей-офф ЛЧ нужна победа над каталонцами, или ничья, если Интер в параллельном матче уступит ПСВ, или распишет ничью. Интер (7) уступает Тоттенхэму по дополнительным показателям (выездной гол) поэтому подопечным Спаллетти должны набрать больше количество очков, чем шпоры, чтобы выйти в плей-офф со второго места.

(7) уступает Тоттенхэму по дополнительным показателям (выездной гол) поэтому подопечным Спаллетти должны набрать больше количество очков, чем шпоры, чтобы выйти в плей-офф со второго места. ПСВ (1) при любом раскладе финиширует последним.

Группа С

Наполи (9) для выхода в плей-офф достаточно ничьей с Ливерпулем, или даже поражения, если ПСЖ не наберет очков с Црвеной Звездой.

(9) для выхода в плей-офф достаточно ничьей с Ливерпулем, или даже поражения, если ПСЖ не наберет очков с Црвеной Звездой. ПСЖ (8) устроит любой результат, если Ливерпуль не сможет обыграть подопечных Анчелотти.

(8) устроит любой результат, если Ливерпуль не сможет обыграть подопечных Анчелотти. Ливерпулю (6) для выхода из группы нужна только победа. Если ПСЖ возьмет 3 очка в игре с сербами, то Ливерпулю нужна виктория со счетом 1:0, или если итальянцы забьют, то с разницей в 2 мяча. Если все 3 команды будут иметь в активе по 9 очков, то первое место будет за Ливерпулем, а второе будет зависеть от счета на Энфилде.

(6) для выхода из группы нужна только победа. Если ПСЖ возьмет 3 очка в игре с сербами, то Ливерпулю нужна виктория со счетом 1:0, или если итальянцы забьют, то с разницей в 2 мяча. Если все 3 команды будут иметь в активе по 9 очков, то первое место будет за Ливерпулем, а второе будет зависеть от счета на Энфилде. Црвена Звезда (4) может пробиться в Лигу Европы только в случае собственной победы и поражения Ливерпуля.

Группа D

Порту (13) останется на первой строчке в группе при любых раскладах.

(13) останется на первой строчке в группе при любых раскладах. Шальке (8) финиширует со второго места в плей-офф.

(8) финиширует со второго места в плей-офф. Галатасараю (4) чтобы финишировать на третьей позиции нужна победа, или ничья или поражение, если Локомотив не сможет обыграть Шальке.

(4) чтобы финишировать на третьей позиции нужна победа, или ничья или поражение, если Локомотив не сможет обыграть Шальке. Локомотиву (3), чтобы продолжить еврокампанию нужна только победа и поражение или ничья Галатасарая.

Группа Е

Баварию (13) устроит ничья с Аяксом, чтобы финишировать первой.

(13) устроит ничья с Аяксом, чтобы финишировать первой. Аякс (11) как и Бавария гарантировал себе плей-офф ЛЧ, чтобы финишировать в лидерах группы голландцам нужна победа над подопечными Ковача.

(11) как и Бавария гарантировал себе плей-офф ЛЧ, чтобы финишировать в лидерах группы голландцам нужна победа над подопечными Ковача. Бенфика (4) не сдвинется с третьей ступеньки.

(4) не сдвинется с третьей ступеньки. АЕК (0) при любых раскладах окажется за бортом еврокубков.

Группа F

Манчестер Сити (10) хватит ничьей, чтобы занять первое место, или даже поражение, если Лион не сможет выиграть у Шахтера.

(10) хватит ничьей, чтобы занять первое место, или даже поражение, если Лион не сможет выиграть у Шахтера. Лион (7) для выхода из группы достаточно ничьей. Французы могут стать лидерами квартета, если горожане отдадут 3 очка Хоффенхайму.

(7) для выхода из группы достаточно ничьей. Французы могут стать лидерами квартета, если горожане отдадут 3 очка Хоффенхайму. Шахтер (5) выйдет из группы только в случае победы над Лионом. Если подопечные Фонсеки распишут с французами ничью, а Хоффенхайм потеряет очки, то горняки окажутся в Лиге Европы. В случае собственного поражения и победы Хоффенхайма Шахтер займет 4 место.

(5) выйдет из группы только в случае победы над Лионом. Если подопечные Фонсеки распишут с французами ничью, а Хоффенхайм потеряет очки, то горняки окажутся в Лиге Европы. В случае собственного поражения и победы Хоффенхайма Шахтер займет 4 место. Хоффенхайма (3) чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы нужна только победа и надеяться на поражение Шахтера.

Группа G

Реал (12) выйдет из группы с первого места.

(12) выйдет из группы с первого места. Рома (9) останется второй в квартете.

(9) останется второй в квартете. Виктория (4) опережает ЦСКА по дополнительным показателям, поэтому чехам, чтобы пробиться в 1/16 финала ЛЕ нужно сыграть не хуже россиян.

(4) опережает ЦСКА по дополнительным показателям, поэтому чехам, чтобы пробиться в 1/16 финала ЛЕ нужно сыграть не хуже россиян. ЦСКА (4) чтобы выйти в еврокубковую весну нужна только победа или ничья в матче с Реалом, но с учетом потери очков у Виктории.

Группа Н

Ювентус (12) займет первое место в случае собственной победы, или если МЮ не обыграет Валенсию.

(12) займет первое место в случае собственной победы, или если МЮ не обыграет Валенсию. МЮ (10) для того, чтобы стать лидером группы нужна победа над испанцами, и рассчитывать на потерю очков подопечных Аллегри.

(10) для того, чтобы стать лидером группы нужна победа над испанцами, и рассчитывать на потерю очков подопечных Аллегри. Валенсия (5) продолжит еврокампанию в Лиге Европы.

(5) продолжит еврокампанию в Лиге Европы. Янг Бойз (1) завершает еврокубковый сезон 2018/19.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги Европы 2018/19.

Фото: Getty Images.